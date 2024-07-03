Помічниця нардепа Тищенка створила організацію з назвою вже закритої комісії Ради
Помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська у червні 2023-го року створила громадську організацію "ТСК Нацресурс" – одноіменну до тимчасової спеціальної комісії, яка припинила діяльність за місяць до цього. Про це повідомляє рух "Чесно" з посиланням на дані з реєстру YouControl.
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За даними системи, помічниця зареєструвала організацію 14 червня 2023 року. За місяць до цього парламент не затвердив проміжний звіт ТСК "Нацресурс" – тож комісія припинила свою діяльність.
Ця ТСК мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Державних агенцій лісових та водних ресурсів й Державної екоінспекції.
На сайті Верховної Ради повідомляється, що Андрієвська працює помічницею нардепа на платній основі. Чесно зазначає: за даними ЗМІ, жінка працювала з Тищенком ще до його обрання до парламенту – під час його роботи ресторатором та телеведучим.
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Отже, після закриття ТСК Тищенко впродовж року заявляв у соцмережах, що у межах роботи комісії нібито "викриває" колцентри та ботоферми, а також "перевіряє" об'єкти інфраструктури.
Згідно з законом, члени комісій Ради під час пред'явлення посвідчення нардепа та за дорученням ТСК можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ – незалежно від форми власності та режиму секретності.
На момент заявлених "перевірок" Тищенко вже не був членом жодної ТСК парламенту, акцентували у "Чесно".
- Тищенко фігурує у справі про побиття ексвійськового Павлова у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у колясці. Тищенко приїздив туди, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що Павлов буцімто пов’язаний із шахрайською ботофермою.
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- 3 липня Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.
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