Помічниця нардепа Тищенка створила організацію з назвою вже закритої комісії Ради

Упродовж року депутат заявляв про "викриття" колцентрів та ботоферм у межах роботи вже не існуючої парламентської ТСК

Микола Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська у червні 2023-го року створила громадську організацію "ТСК Нацресурс" – одноіменну до тимчасової спеціальної комісії, яка припинила діяльність за місяць до цього. Про це повідомляє рух "Чесно" з посиланням на дані з реєстру YouControl.

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За даними системи, помічниця зареєструвала організацію 14 червня 2023 року. За місяць до цього парламент не затвердив проміжний звіт ТСК "Нацресурс" – тож комісія припинила свою діяльність.

Ця ТСК мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Державних агенцій лісових та водних ресурсів й Державної екоінспекції.

На сайті Верховної Ради повідомляється, що Андрієвська працює помічницею нардепа на платній основі. Чесно зазначає: за даними ЗМІ, жінка працювала з Тищенком ще до його обрання до парламенту – під час його роботи ресторатором та телеведучим.

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Отже, після закриття ТСК Тищенко впродовж року заявляв у соцмережах, що у межах роботи комісії нібито "викриває" колцентри та ботоферми, а також "перевіряє" об'єкти інфраструктури.

Згідно з законом, члени комісій Ради під час пред'явлення посвідчення нардепа та за дорученням ТСК можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ – незалежно від форми власності та режиму секретності.

На момент заявлених "перевірок" Тищенко вже не був членом жодної ТСК парламенту, акцентували у "Чесно".

Тищенко фігурує у справі про побиття ексвійськового Павлова у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у колясці. Тищенко приїздив туди, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що Павлов буцімто пов’язаний із шахрайською ботофермою.

25 червня нардеп отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того ж дня суд присудив два місяці домашнього арешту охоронцю Тищенка – учаснику інциденту у Дніпрі.

3 липня Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.

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