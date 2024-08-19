Нардепа Тищенка залишили під домашнім арештом до 23 вересня

Микола Тищенко (Фото: Facebook політика)

Народному депутату Миколі Тищенку продовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 вересня. Про це повідомило Суспільне.

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19 серпня Печерський районний суд Києва продовжив Тищенку запобіжний захід – той має перебувати під домашнім арештом до 23 вересня.

Згідно з обмеженнями, Тищенко має повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з особами, котрі визначені судом, а ще залишити закордонний паспорт та носити електронний браслет.

На засіданні прокурори обґрунтували продовження домашнього арешту наступним: підозрюваний може переховуватися від досудового розслідування та суду, є ризик того, що він може приховати або спотворити докази, а також може впливати на свідків (сам або через інших осіб), потерпілого, та інших підозрюваних.

Натомість сторона захисту наголошувала, аби домашній арешт Тищенку не продовжували – щоб той міг здійснювати свої депутатські обов'язки.

У відповідь на це прокурори Офісу генпрокурора зазначили, що 20 червня замість участі у пленарному засіданні парламенту Тищенко поїхав у Дніпро проводити обшуки разом із Нацполіцією, аби нібито боротися із незаконними кол-центрами. Проте Тимчасова слідча комісія, від імені якої він це робив, уже пів року як не існувала.

Адвокати вважають підозру Тищенку необґрунтованою. Один із захисників заявив: "На відео мій підзахисний показує належну поведінку до потерпілого, а потерпілий поводить себе не дуже адекватно і провокує".

Нардеп же вважає обвинувачення проти себе політично сфальсифікованими.

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