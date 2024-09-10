Побиття військового у Смілі: оголошено підозру – джерело підтвердило ім'я розшукуваного

Локальне ЗМІ "18000" пише, що Долотенко вже засуджений за грабіж, а також є фігурантом справи про побитя та погрози місцевому активісту

Ілюстративне фото: Depositphotos

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, котрий побив військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області, написав Офіс генерального прокурора.

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Підозрюваному інкримінують вимагання та хуліганство – йому максимально загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

ОГП зазначає: підозрюваний переховується від органів слідства, і його оголошено в розшук.

Прокурори скерували до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення його на засідання, щоб обрати запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у справі – за Смілянської окружною прокуратурою, досудове розслідування проводить районне управління Національної поліції.

Співрозмовник LIGA.net з правоохоронного сектору підтвердив, що підозрюваний – Вадим Долотенко. Місцеве видання "18000" пише про нього таке: у 2017 році мав конфлікт із місцевим активістом Іллею Слободяником, останній звинувачував Долотенка у побитті та погрозах, які сталися після критики тодішнього очільника Сміли Віктора Федоренка.

Справа досі розглядається у суді, зауважує ЗМІ.

Вадим Долотенко (Фото: його Facebook)

Також медіа вказує, що Долотенка засуджено за грабіж, що стався у Смілі 2020-го: той приїхав під будинок місцевої жительки, чий син буцімто завинив йому грошей, а коли не знайшов ні сина, ні грошей – зірвав з жінки золотий кулон, заявивши, що поверне як тільки син віддасть кошти. За даними 18000, у березні 2024-го Долотенку присудили до року ув'язнення за статтею "грабіж", але замінили це покарання на умовний термін.

На момент публікації Єдиний державний реєстр судових рішень не працював через планові технічні роботи на сайті, тому перевірити ці дані окремо не вдалося.

ДОПОВНЕНО. У березні 2024 дійсно був вирок суду по справі з грабежу: фабула злочину та покарання у ньому відповідають тим, про які пише 18000. Водночас імена сторін засекречені, як це завжди й буває з судовими рішеннями у Держреєстрі.

За даними ЗМІ, постраждалий – колишній боєць Сил спеціальних операцій Анатолій Гончаренко. На початку вересня він опублікував у Facebook допис, в якому просив допомоги у пошуку автівки з іноземними номерами, яка, за словами чоловіка, спричинила аварійну ситуацію з його батьками.

Згодом у мережі з'явилось відео, на якому невідомі б'ють чоловіка у військовій формі. Місцеві журналісти заявили, що потерпілий – Гончаренко, якого побив Долотенко.

Після інциденту Гончаренко записав відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП "винні його батьки". На його обличчі було видно сліди побиття.

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