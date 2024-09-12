В Ивано-Франковске группа мужчин избила военного. Полиция задержала троих нападавших

В результате конфликта пострадал случайный прохожий, увидевший избиение военного и пытавшийся заступиться за него, отметили в полиции

Задержанный (Фото: Национальная полиция)

Правоохранители задержали троих мужчин, которые 11 сентября избили военнослужащего в Ивано-Франковске. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Накануне в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором группа мужчин нападает на военного и бьет его.

В полиции отметили, что конфликт увидели случайные свидетели, один из которых и обратился в полицию. Полицейские установили потерпевшего, им оказался 40-летний военнослужащий. Его доставили в медицинское учреждение с многочисленными ушибами головы и тела.

Также полицейские выяснили, что в результате конфликта пострадал случайный прохожий, увидевший избиение военного и пытавшийся заступиться за него. Его также доставили в больницу.

В ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области сообщили, что трое нападавших (17, 21 и 26 лет) задержаны. Решается вопрос об объявлении им о подозрении по статье о хулиганстве и избрании меры пресечения. Правоохранители добавили, что конфликт произошел после того, как военный подошел к компании с просьбой одолжить ему деньги. Те отреагировали агрессивно и избили военного.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция