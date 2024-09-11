Суд арестовал подозреваемого в избиении ветерана в Смеле

Подозреваемый (Фото: Национальная полиция)

11 сентября суд избрал меру пресечения подозреваемому в избиении ветерана в городе Смела Черкасской области. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Смелянский горрайонный суд удовлетворил ходатайство следователей полиции и прокуратуры и избрал 28-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему инкриминированы вымогательство и хулиганство, совершенные группой лиц. Также сообщено о подозрении в хулиганстве еще одному участнику избиения, отцу первого фигуранта.

3 сентября в Смеле избили демобилизованного военнослужащего ССО Анатолия Гончаренко. Издание "18000" писало, что нападавший – "местный криминальный авторитет".

10 сентября полиция сообщила о подозрении Долотенко.

Утром 11 сентября стало известно, что подозреваемый был задержан в гостинице в Черкасской области.

Читайте также: Лубинец заявил, что на Закарпатье в ТЦК до смерти избили мужчину. Военкомат отреагировал