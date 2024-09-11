Суд арештував підозрюваного у побитті ветерана в Смілі

Підозрюваний (Фото: Національна поліція)

11 вересня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у побитті ветерана в місті Сміла Черкаської області. Про це повідомили Офіс генерального прокурора й Національна поліція.

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Смілянський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчих поліції та прокуратури й обрав 28-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому інкриміновано вимагання та хуліганство, вчинені групою осіб. Також повідомлено про підозру у хуліганстві ще одному учаснику побиття, батьку першого фігуранта.

3 вересня у Смілі побили демобілізованого військовослужбовця ССО Анатолія Гончаренка. Видання "18000" писало, що нападник – "місцевий кримінальний авторитет".

10 вересня поліція повідомила про підозру Долотенку.

Уранці 11 вересня стало відомо, що підозрюваного затримали в готелі в Черкаській області.

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