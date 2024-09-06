Лубінець заявив, що на Закарпатті в ТЦК до смерті побили мобілізованого. Військкомат відреагував

Шеврон ЗСУ (Ілюстративне фото: Житомирська ОДА)

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про те, що військовослужбовці нібито побили до смерті мобілізованого. У ТЦК повідомили, що чоловік помер унаслідок інфаркту.

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Військові заявили, що 28 серпня чоловік під час вживання алкоголю зі своєю співмешканкою застосував до неї фізичну силу, після чого жінка звернулася до правоохоронців. Після проведених відповідних процедур його доставили до другого відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних. Там було встановлено, що чоловік підлягає мобілізації, після проходження військово-лікарської комісії було ухвалене рішення направити його до навчального центру.

1 вересня дорогою до центру чоловік звернувся до військовослужбовців, які супроводжували мобілізованих, зі скаргами на погіршення самопочуття. Його доставили до Свалявської міської лікарні. 4 вересня мобілізований помер у лікарні, за висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язана з травматичними подіями.

У ТЦК додали, що після оприлюднення допису Лубінця, керівництво Закарпатського ОТЦК та СП провело робочу зустріч із представником омбудсмана в регіоні Андрієм Крючковим, де було обговорено цей інцидент і надано всю необхідну інформацію для подальшої взаємодії.

Увечері 5 вересня Лубінець повідомив, що до його представника в Закарпатській області звернулася жінка, яка заявила про незаконне, на її думку, затримання військовослужбовцями ТЦК її батька й побиття, що призвело до його смерті. За даними фактом було порушене кримінальне провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Також Лубінець заявив, що скерував запит до генерального прокурора Андрія Костіна.

7 квітня 2024 року Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.

13 травня у низці Telegram-каналів з'явилося відео, на якому чоловік у формі б'є жінку в Одесі – постраждала стверджує, що це був представник місцевого військкомату. У ТЦК і СП заявили про початок службового розслідування.

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