Одеситка стверджує, що її побив представник ТЦК. Військкомат розпочав перевірку

Коли точно відбулася подія, невідомо. Потерпіла опублікувала фото, на якому видно синці й гематоми на її тілі

Фото: Генштаб ЗСУ

13 травня у низці українських Telegram-каналах з'явилось відео, на якому чоловік у формі б'є жінку в Одесі – постраждала стверджує, що це був представник місцевого військкомату. У пресслужбі територіального центру комплектування та соціальної підтримки заявили про початок службового розслідування.

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Жінка стверджує, що спочатку вона приїхала до відділку поліції, щоб написати заяву на водія таксі. За її словами, той нібито залив потерпілу та її друзів спреєм із перцевого балона.

Під час написання заяви до райвідділу зайшов військовий і представився співробітником ТЦК, заявила жінка. Після того, як заяву було написано, поліція нібито відмовилася випускати людей.

"Нас не випускали протягом двох годин, але потім усе ж таки відпустили двох 19-річних хлопців. Третього відпускати відмовилися і я залишилася з ним", – сказала вона.

Тоді, стверджує вона, з'явився чоловік у формі, який завів за собою ще двох військових.

"Вони сказали, що мого зараз везуть в інше місце "переночувати" і далі будуть "розбиратися". Після цього хлопця повезли в ТЦК, а я почала знімати на відео водія автомобіля, який від'їжджав", – розповіла жінка. У цей час, за її словами, з відділення поліції вибіг чоловік у формі й побив її.

"У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК і СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. Керівництво Одеського обласного ТЦК і СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин", – відреагували у ТЦК.

У мережі також з'явилися фото (видно синці й подряпини на тілі) та відео з моментом побиття жінки.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

7 квітня 2024 року Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.

11 квітня у лікарні під Одесою чоловік у формі погрожував лікарям зброєю. У ТЦК заявили про початок службового розслідування.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника Територіального центру комплектування і соцпідтримки, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

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