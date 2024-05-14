Одесситка утверждает, что ее избил представитель ТЦК. Военкомат начал проверку

Когда точно произошло событие, неизвестно. Потерпевшая опубликовала фото, на котором видны синяки и гематомы на ее теле

Фото: Генштаб ВСУ

13 мая в ряде украинских Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина в форме бьет женщину в Одессе – пострадавшая утверждает, что это был представитель местного военкомата. В пресс-службе территориального центра комплектования и социальной поддержки заявили о начале служебного расследования.

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Женщина утверждает, что сначала она приехала в отделение полиции, чтобы написать заявление на водителя такси. По ее словам, тот якобы залил потерпевшую и ее друзей перечным баллоном.

Во время написания заявления в райотдел вошел военный и представился сотрудником ТЦК, заявила женщина. После того как заявление было написано, полиция якобы отказалась выпускать людей.

"Нас не выпускали в течение двух часов, но потом все же отпустили двух 19-летних парней. Третьего отпускать отказались и я осталась с ним", – сказала она.

Тогда, утверждает она, появился мужчина в форме, который завел еще двух военных.

"Они сказали, что моего сейчас везут в другое место "переночевать" и дальше будут "разбираться". После этого парня увезли в ТЦК, а я начала снимать на видео уезжавшего водителя автомобиля", – рассказала женщина. В это время, по ее словам, из отделения полиции выбежал мужчина в форме и избил ее.

"В случае выявления и доказывания вины представителей ТЦК и СП они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств", – отреагировали в ТЦК.

В сети также появились фото (видны синяки и царапины на теле) и видео с моментом избиения женщины.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

7 апреля 2024 года Одесский военкомат заявил, что начал проверку после того, как в сети распространялась информация, что в селе Приозерное люди в военной форме якобы затолкали в машину и избили 14-летнего подростка.

11 апреля в больнице под Одессой мужчина в форме угрожал врачам оружием. В ТЦК заявили о начале служебного расследования.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника Территориального центра комплектования и соцподдержки, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

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