Командиру 211-й бригады, где издевались над военными, вручили подозрение

Фото: 211 понтонно-мостовая бригада Сил поддержки ВСУ

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны 16 декабря начала досудебное расследование в отношении чиновников 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, командиру вручили подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Правоохранители расследуют возможные преступления офицеров бригады. Речь идет о насилии над подчиненными, вымогательстве денег и злоупотреблении властью во время военного положения. Для этого проверяют служебные отчеты, сообщения в СМИ и соцсетях, отметили в ОГП.

Командир бригады подозревается в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, осенью 2023 года он заставил четырех подчиненных строить его дом в Хмельницкой области вместо выполнения боевых задач. Чтобы скрыть это, военных отправили "на бумаге" в Николаевскую область, где они якобы работали. За это время они получили зарплаты и боевые выплаты на сумму около 1 млн грн, утверждают в прокуратуре.

Во время обысков в воинской части, доме командира и на строительстве следователи изъяли документы и другие доказательства.

Накануне Украинская правда опубликовала расследование, в котором утверждается, что крестник командира 211 бригады издевался над военными и требовал у них деньги. Солдатам угрожали отправлением "на мясо", а один из бойцов рассказал, что его привязывали к деревянному кресту и избивали.

Сам командир бригады, полковник Олег Побережнюк, отправил четырех подчиненных в Хмельницкую область, чтобы они строили для него частный дом вместо выполнения боевых задач.

После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил направить комиссию Военной службы правопорядка в бригаду.