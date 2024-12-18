Уволен начальник Нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного

Павел Ткачук (Фото: Facebook генерал-лейтенанта)

Начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук уволен, сообщило Министерство обороны.

Соответствующий указ об увольнении генерал-лейтенанта подписал министр обороны Рустем Умеров.

Ведомство отмечает, что 18 декабря, во время визита президента Владимира Зеленского во Львов, Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны по деятельности Нацакадемии и многочисленных нарушений, обнаруженных инспекцией.

После этого президент "поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию", передает МО.

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