Уволен начальник Нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного
Начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук уволен, сообщило Министерство обороны.
Соответствующий указ об увольнении генерал-лейтенанта подписал министр обороны Рустем Умеров.
Ведомство отмечает, что 18 декабря, во время визита президента Владимира Зеленского во Львов, Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны по деятельности Нацакадемии и многочисленных нарушений, обнаруженных инспекцией.
После этого президент "поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию", передает МО.
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