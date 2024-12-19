Командира 211 бригады Сил поддержки отправили под стражу

Олег Побережнюк (Фото: Ґрати / Оксана Мацьопа)

Командира 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка отправили под стражу. Об этом сообщил Офис генерального прокурора (ОГП).

Суд избрал военнослужащему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога.

О таких ограничениях для подозреваемого ходатайствовали прокуроры.

Также высшее командование отстранило фигуранта от выполнения служебных обязанностей, отметили в ОГП.

По данным следствия, осенью 2023 года командир заставил четырех подчиненных строить его дом в Хмельницкой области вместо выполнения боевых задач. Чтобы скрыть это, военных фиктивно ("на бумаге") отправили в Николаевскую область, и за это время они получили зарплату и боевые выплаты почти на 1 млн грн.

Во время обысков в воинской части, доме Побережнюка и на строительстве следователи изъяли документы и другие доказательства, отмечали в прокуратуре.

Накануне издание "Украинская правда" опубликовало расследование, в котором утверждается, что крестник командира издевался над военными и требовал у них деньги. Медиа пишет, что солдатам угрожали отправлением "на мясо", а один из бойцов рассказал, что его привязывали к деревянному кресту и избивали. В этом же тексте сообщалось о работе военных на строительстве у Побережнюка.

После этой публикации главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил направить комиссию Военной службы правопорядка в бригаду.

Кроме командира, подозрения получили другие чиновники бригады. Правоохранители расследуют возможные преступления офицеров бригады.

Речь идет о насилии над подчиненными, вымогательстве денег и злоупотреблении властью во время военного положения. Для этого проверяют служебные отчеты, сообщения в СМИ и соцсетях.