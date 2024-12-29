ОГП: Командир 211 бригади отримав нову підозру, його затримано

ЗСУ (Ілюстративне фото: rada.gov.ua)

Командир 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання з солдатів, отримав нову підозру. Його затримано, повідомили в Офісі генпрокурора.

Командира підозрюють у бездіяльності, яка була вчинена в умовах воєнного стану. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

За даними слідства, підозрюваний не реагував на факти "нелюдського поводження та катування" підлеглих. Зазначається, що у період з лютого до липня 2024 року він знав, що командир взводу перевищує повноваження та знущається з солдатів. Однак не притягував того до відповідальності.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання командира бригади. Наразі його затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Держбюро розслідувань.

16 грудня 2024 року після розголосу в медіа Сирський вирішив спрямувати комісію Військової служби правопорядку для перевірки у 211 бригаді.

17 грудня підозри отримали комбриг та інші чиновники бригади.

20 грудня стало відомо, що командир бригади вийшов із СІЗО під заставу.

26 грудня командир вже отримав підозру в перевищенні військовою службовою особою повноважень, самовільному залишенні військової частини, а також дезертирстві.