ОГП: Командир 211 бригади отримав нову підозру, його затримано
Командир 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання з солдатів, отримав нову підозру. Його затримано, повідомили в Офісі генпрокурора.
Командира підозрюють у бездіяльності, яка була вчинена в умовах воєнного стану. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від семи до 10 років.
За даними слідства, підозрюваний не реагував на факти "нелюдського поводження та катування" підлеглих. Зазначається, що у період з лютого до липня 2024 року він знав, що командир взводу перевищує повноваження та знущається з солдатів. Однак не притягував того до відповідальності.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання командира бригади. Наразі його затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється Держбюро розслідувань.
- 16 грудня 2024 року після розголосу в медіа Сирський вирішив спрямувати комісію Військової служби правопорядку для перевірки у 211 бригаді.
- 17 грудня підозри отримали комбриг та інші чиновники бригади.
- 20 грудня стало відомо, що командир бригади вийшов із СІЗО під заставу.
- 26 грудня командир вже отримав підозру в перевищенні військовою службовою особою повноважень, самовільному залишенні військової частини, а також дезертирстві.