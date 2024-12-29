ОГП: Командир 211 бригады получил новое подозрение, он задержан

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения

ВСУ (Иллюстративное фото rada.gov.ua)

Командир 211 понтонно-мостовой бригады, покрывавший издевательство над солдатами, получил новое подозрение. Он задержан, сообщили в Офисе генпрокурора.

Командира подозревают в бездействии, совершенном в условиях военного положения. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от семи до 10 лет.

По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты "бесчеловечного обращения и пытки" подчиненных. Отмечается, что в период с февраля по июль 2024 он знал, что командир взвода превышает полномочия и издевается над солдатами. Однако не привлекал этого к ответственности.

Правоохранители провели обыски по месту жительства командира бригады. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется Госбюро расследований.

16 декабря 2024 после огласки в медиа Сырский решил направить комиссию Военной службы правопорядка для проверки в 211 бригаде.

17 декабря подозрения получили комбриг и другие чиновники бригады.

20 декабря стало известно, что командир бригады вышел из СИЗО под залог.

26 декабря командир уже получил подозрение в превышении военным должностным лицом полномочий, самовольном уходе из воинской части, а также дезертирстве.