ОГП: Командир 211 бригады получил новое подозрение, он задержан
Командир 211 понтонно-мостовой бригады, покрывавший издевательство над солдатами, получил новое подозрение. Он задержан, сообщили в Офисе генпрокурора.
Командира подозревают в бездействии, совершенном в условиях военного положения. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от семи до 10 лет.
По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты "бесчеловечного обращения и пытки" подчиненных. Отмечается, что в период с февраля по июль 2024 он знал, что командир взвода превышает полномочия и издевается над солдатами. Однако не привлекал этого к ответственности.
Правоохранители провели обыски по месту жительства командира бригады. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется Госбюро расследований.
- 16 декабря 2024 после огласки в медиа Сырский решил направить комиссию Военной службы правопорядка для проверки в 211 бригаде.
- 17 декабря подозрения получили комбриг и другие чиновники бригады.
- 20 декабря стало известно, что командир бригады вышел из СИЗО под залог.
- 26 декабря командир уже получил подозрение в превышении военным должностным лицом полномочий, самовольном уходе из воинской части, а также дезертирстве.