ОГП: Командир 211 бригады получил новое подозрение, он задержан
ВСУ (Иллюстративное фото rada.gov.ua)

Командир 211 понтонно-мостовой бригады, покрывавший издевательство над солдатами, получил новое подозрение. Он задержан, сообщили в Офисе генпрокурора.

Командира подозревают в бездействии, совершенном в условиях военного положения. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от семи до 10 лет.

По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты "бесчеловечного обращения и пытки" подчиненных. Отмечается, что в период с февраля по июль 2024 он знал, что командир взвода превышает полномочия и издевается над солдатами. Однако не привлекал этого к ответственности.

Правоохранители провели обыски по месту жительства командира бригады. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется Госбюро расследований.

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