ОГП: Командир взвода 211 бригады, издевавшийся над подчиненными, получил подозрение

Военный (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Командиру взвода 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных Сил Украины, издевавшемуся над подчиненными военнослужащими, объявили о подозрении. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

Ему инкриминируют превышение военным должностным лицом полномочий, самовольное оставление воинской части, а также дезертирство.

По версии следствия, подозреваемый с февраля по май 2024 года во время пребывания в зоне выполнения задач на востоке Украины неоднократно применял насилие по меньшей мере в отношении трех военнослужащих.

В феврале 2024 года, находясь в Днепропетровской области, он избил солдата за то, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Офицер ударил его ногой в лицо и продолжил избивать по другим частям тела. Впоследствии, находясь в Донецкой области, подозреваемый снова избил этого солдата. Он приказал подчиненным привязать его к деревянной конструкции. В таком положении мужчина находился около четырех часов, отметили в ГБР.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый в Днепропетровской области избил еще одного солдата из-за конфликта об обнародовании в Интернете видеозаписи о ненадлежащих условиях проживания. Кроме того, в мае, находясь в Харьковской области, он избил подчиненного из-за якобы ненадлежащего обращения к нему.

Следствие продолжается, устанавливаются все факты насилия над солдатами в бригаде. В связи с тем, что подозреваемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск. После задержания следователи будут простить суд отправить его под стражу, добавили в ГБР.

История получила резонанс 16 декабря после материала УП, в котором утверждается, что крестник командира 211 бригады издевался над военными и требовал у них деньги. Солдат угрожали отправить "на мясо", а один из бойцов рассказал, что его привязывали к деревянному кресту и избивали. Сам комбриг отправил четырех подчиненных в Хмельницкую область строить для него частный дом вместо выполнения боевых задач.