ОГП: Командир взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих солдатів, отримав підозру
Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади Збройних Сил України, який знущався з підлеглих військовослужбовців, повідомлено про підозру. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Йому інкримінують перевищення військовою службовою особою повноважень, самовільне залишення військової частини, а також дезертирство.

За версією слідства, підозрюваний з лютого до травня 2024 року під час перебування в зоні виконання завдань на сході України неодноразово застосовував насильство щонайменше стосовно трьох військовослужбовців.

У лютому 2024 року, перебуваючи у Дніпропетровській області, він побив солдата за те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Офіцер вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла. Згодом, перебуваючи в Донецькій області, підозрюваний знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим прив’язати його до дерев’яної конструкції. У такому положенні чоловік перебував близько чотирьох годин, зазначили в ДБР.

Під час слідства з’ясувалося, що підозрюваний у Дніпропетровській області побив ще одного солдата через суперечку щодо оприлюднення в Інтернеті відеозапису про неналежні умови проживання. Крім того, у травні, перебуваючи у Харківській області, він побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього.

Слідство триває, встановлюються всі факти насильства над солдатами у бригаді. У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від слідства, його оголошено у розшук. Після затримання слідчі будуть просити суд відправити його під варту, додали в ДБР.

Історія набула резонансу 16 грудня після матеріалу УП, в якому стверджується, що хрещеник командира 211 бригади знущався з військових і вимагав у них гроші. Солдатів погрожували відправити "на м'ясо", а один із бійців розповів, що його прив'язували до дерев'яного хреста та били. Сам комбриг відправив чотирьох підлеглих до Хмельницької області будувати для нього приватний будинок замість виконання бойових завдань.

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