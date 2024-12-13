Новый командующий Драпатый объявил масштабную трансформацию Сухопутных войск

Михаил Драпатый (facebook_com_MinistryofDefence_UA)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый на заседании Ставки 12 декабря объявил масштабную трансформацию в самом многочисленном самостоятельном виде украинских сил.

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"В Сухопутных войсках ВСУ стартуют фундаментальные изменения, которые повлияют на ситуацию на фронте в пользу Украины", – сказано в сообщении.

Трансформация охватит рекрутинг и военную подготовку, новейшие технологии и управление боем, цифровизацию процессов в армии, управление, логистику и социальную поддержку военных.

"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой! Люди, технологии и прозрачное управление – это наш фокус внимания", – сказал Драпатый.

По его словам, президент Владимир Зеленский поддерживает изменения, а воплощаться они будут совместно с Генштабом, Минобороны, волонтерами и благотворительными фондами.

Что именно изменится:

→ Военная подготовка. Речь идет о реформировании учебных программ и центров, об использовании современных тренажеров и других новейших технологий в обучении. Подготовка бойца должна быть лучше адаптирована к нуждам фронта.

"Навыки и умения нашей основы - пехотинца – должны быть максимально прикладными и практичными, без лишней лирики, а главными носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом. Акцент в этих изменениях будет на принципах военного лидерства и знаний технологий", – сказал Драпатый.

→ Рекрутинг и соцподдержка. Будет введена прозрачная модель рекрутинга с нулевой толерантностью к коррупции. В то же время изменится подход к поддержке военнослужащего. Он должен чувствовать постоянную заботу о себе: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения.

→ Технологии. Украинский пехотинец должен обладать технологическим преимуществом над врагом на поле боя.

→ Оптимизация управленческих процессов. Нужна "маневренность и эффективность" в административном аппарате, основой для этого будут организационные изменения и цифровизация.

Первыми сферами, которые ощутят управленческие перемены, станут логистика и военная подготовка, подчеркнул Драпатый.