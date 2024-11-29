У Сухопутных войск новый командующий – Михаил Драпатый, оборонявший Харьковскую область

Михаил Драпатый (Фото: ОК Север)

Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый, заместителем главнокомандующего ВСУ стал Олег Апостол. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с главнокомандующим Александром Сырским.

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", – написал глава государства.

До этого дня командующим Сухопутных войск был генерал-лейтенант Александр Павлюк, которого назначили на эту должность в феврале 2024 года. Он сменил на ней Сырского, который сейчас является главкомом ВСУ.

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