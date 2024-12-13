Новий командувач Драпатий оголосив масштабну трансформацію Сухопутних військ

Михайло Драпатий (facebook_com_MinistryofDefence_UA)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий на засіданні Ставки 12 грудня оголосив масштабну трансформацію у найчисленнішому самостійному виді українських сил.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"В Сухопутних військах ЗСУ стартують фундаментальні зміни, які вплинуть на ситуацію на фронті на користь України, – йдеться у повідомленні.

Трансформація охопить рекрутинг та військовий вишкіл, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, управління, логістику та соціальну підтримку військових.

"Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління — це наш фокус уваги", – сказав Драпатий.

За його словами президент Володимир Зеленський підтримує зміни, а втілюватися вони будуть спільно з Генштабом, Міноборони, волонтерами та благодійними фондами.

Що саме зміниться:

→ Військовий вишкіл. Йдеться про реформування навчальних програм і центрів, про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту.

"Навички та вміння нашої основи - піхотинця – мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус із бойовим досвідом. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій", – сказав Драпатий.

→ Рекрутинг та соцпідтримка. Буде запроваджено прозору модель рекрутингу з нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до підтримки військовослужбовця. Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення.

→ Технології. Український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.

→ Оптимізація управлінських процесів. Потрібна "маневровість та ефективність" в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.

Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військовий вишкіл, наголосив Драпатий.