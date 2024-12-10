Винагорода за знищену техніку РФ – військовим дозволять подавати рапорт через Армія+

Заступниця міністра анонсувала таке нововведення "вже скоро"

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Військові зможуть подати електронний рапорт для отримання винагороди за знищену російську техніку – таке нововведення планують для застосунку "Армія+". Про це написала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"У нас у застосунку було опитування стосовно цієї процедури. Воно стало найпопулярнішим серед усіх опитувань в Армія+, близько 18 000 військових взяли участь", – повідомила чиновниця.

За її словами, у Міноборони почули про проблеми цього процесу й вирішили зробити новий сервіс для отримання такої винагороди.

Черногоренко анонсувала, що "вже скоро" в Армія+ запустять новий рапорт як "важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників".

Посадовиця додала: нововведення дозволить кожному військовослужбовцю "швидко, без зайвих паперів та бюрократії" подати дані про успішне виконання бойового завдання й отримати винагороду впродовж 72 годин з моменту, коли рапорт погодять.

У травні Міноборони запустило в роботу онлайн-калькулятор, в якому військовослужбовці зможуть самостійно розрахувати своє грошове забезпечення.

Того ж місяця уряд затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену військову техніку росіян.