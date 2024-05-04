Військові зможуть порахувати свою зарплатню онлайн: Міноборони запустило калькулятор

Виплати військовим (Ілюстративне фото Depositphotos)

Міністерство оборони запустило в роботу онлайн-калькулятор, в якому військовослужбовці зможуть самостійно розрахувати своє грошове забезпечення. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Зазначається, що калькулятор працюватиме на базі сайту соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

"На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

Скористатися онлайн-калькулятором можна тут. Сума виплат розраховуватиметься залежно звання, місця проходження служби, участі в бойових діях тощо. Втім, наголошують у Міноборони, калькулятор все ще вдосконалюють.

Крім того, за посиланням можна отримати інформацію щодо порядку нарахування та виплат грошового забезпечення, одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця та інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

10 квітня 2023 року Рада проголосувала за повернення надбавки для військових у тилу розміром 30 000 грн, але цей законопроєкт так і не набрав чинності, тому що грошей на нього не було. Його розкритикували Мінфін, Національний банк, МВФ і навіть військове керівництво держави, тому Верховній Раді довелося ухвалювати інший закон.

12 квітня 2024 року Кабінет міністрів України затвердив додаткові виплати військовим, які "на нулі", у 70 000 гривень.

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