Військові зможуть порахувати свою зарплатню онлайн: Міноборони запустило калькулятор
Виплати військовим (Ілюстративне фото Depositphotos)

Міністерство оборони запустило в роботу онлайн-калькулятор, в якому військовослужбовці зможуть самостійно розрахувати своє грошове забезпечення. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що калькулятор працюватиме на базі сайту соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

"На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

Скористатися онлайн-калькулятором можна тут. Сума виплат розраховуватиметься залежно звання, місця проходження служби, участі в бойових діях тощо. Втім, наголошують у Міноборони, калькулятор все ще вдосконалюють.

Крім того, за посиланням можна отримати інформацію щодо порядку нарахування та виплат грошового забезпечення, одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця та інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

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