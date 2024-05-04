Военные смогут рассчитать свою зарплату онлайн: Минобороны запустило калькулятор

Сумма выплат будет рассчитываться в зависимости от звания, места прохождения службы, участия в боевых действиях и т.п.

Выплаты военным (Иллюстративное фото Depositphotos)

Министерство обороны запустило в работу онлайн-калькулятор, где военнослужащие смогут самостоятельно рассчитать свое денежное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Калькулятор будет работать на базе сайта социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.

"На платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Воспользоваться онлайн-калькулятором можно здесь. Сумма выплат будет рассчитываться в зависимости от звания, места прохождения службы, участия в боевых действиях и т.д. Впрочем, подчеркивают Минобороны, калькулятор все еще совершенствуют.

Кроме того, по ссылке можно получить информацию о порядке начисления и выплат денежного довольствия, единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего и других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в тылу размером 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу, потому что денег на него не было. Его подвергли критике Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства, поэтому Верховной Раде пришлось принимать другой закон.

12 апреля 2024 года Кабинет министров Украины утвердил дополнительные выплаты "на нуле" военным в 70 000 гривен.

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