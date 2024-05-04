Военные смогут рассчитать свою зарплату онлайн: Минобороны запустило калькулятор
Выплаты военным (Иллюстративное фото Depositphotos)

Министерство обороны запустило в работу онлайн-калькулятор, где военнослужащие смогут самостоятельно рассчитать свое денежное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Калькулятор будет работать на базе сайта социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.

"На платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Воспользоваться онлайн-калькулятором можно здесь. Сумма выплат будет рассчитываться в зависимости от звания, места прохождения службы, участия в боевых действиях и т.д. Впрочем, подчеркивают Минобороны, калькулятор все еще совершенствуют.

Кроме того, по ссылке можно получить информацию о порядке начисления и выплат денежного довольствия, единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего и других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

Читайте также: Львовянам за контракт с ДШВ или морской пехотой выплатят по 50 000 грн

калькуляторвойнаденежное обеспечениевыплаты военным