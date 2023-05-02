Залужный и силовики насчет 30 000 грн военным: Популизм может быть фатальным

Военное руководство Украины просит доработать до конца мая решение о возврате ежемесячных доплат в 30 000 грн военным. Этот вопрос предлагают рассмотреть на рабочей группе с представителями Верховной Рады, Кабинета Министров и Генштаба, законопроект должен быть готов к концу мая. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как пишет нардеп, было получено письмо от силового блока с их видением оплаты труда личного состава. В нем призвали создать совместную рабочую группу по выплатам и отказаться от популизма.

Письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.

Авторы письма предлагают разрабатывать нормативную базу по оплате труда защитников более дифференцированно и с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны.

По мнению подписантов, правка о возврате доплат военным не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов.

Также она не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности.

Они отметили, что система оплаты должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге.

В письме отмечается, что "разочарование военнослужащих очередным актом популизма может иметь негативные, роковые для страны последствия".

Новость дополняется...

Читайте также: Рада вернула военным доплаты в 30 000 гривен. Что здесь не так и почему это важно

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.