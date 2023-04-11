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Возвращение военным 30 000 грн. В Раду внесли блокирующее постановление: аргументы автора

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 23:35
Возвращение военным 30 000 грн. В Раду внесли блокирующее постановление: аргументы автора - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

В Верховную Раду внесен проект постановления, которым предлагается отменить возвращение военным надбавки в размере 30 000 гривень.

Сегодня, 11 апреля, Рада получила и передала на рассмотрение руководству проект постановления об отмене вчерашнего решения парламента о принятии во втором чтении и в целом законопроекта о внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения. Речь идет о законопроекте №8312, в который 10 апреля была внесена поправка о дополнительном вознаграждении для военнослужащих, полицейских и сотрудников ГСЧС.

Нардепы утверждают, что это "блокирующее постановление". Теперь спикер Рады Руслан Стефанчук не сможет подписать закон и отправить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому, пока зарегистрированное постановление не будет выставлено на голосование. В ближайшие недели проект постановления не будет рассмотрен из-за графика заседаний парламента, утверждает нардеп Ярослав Железняк.

Инициатор проекта постановления – нардеп Владимир Цабаль, избранный от партии Голос.

Он назвал принятую вчера правку "популизмом на грани вредительства" и заявил, что "увеличивать финансирование сектора безопасности и обороны нужно реальными действиями, а не на бумаге".

Нардеп утверждает, что предложенное авторами правки уменьшение зарплат чиновникам/судьям/работникам госпредприятий якобы профинансирует всего около 2% от необходимой суммы. Он предполагает, что "недостаток" в 98% в результате придется финансировать Министерству обороны и МВД.

Также по его словам, "сэкономленные" средства на зарплатах чиновников якобы не пойдут военным, а останутся в аппаратах и секретариатах, потому что для того, чтобы они "пошли", нужны изменения в закон о бюджете 2023 года в статье расходов каждого конкретного органа.

Цабаль также утверждает, что авторы правки предлагают "уравниловку" – чтобы военные или полицейские, несущие службу недалеко от линии столкновения, получали такую же надбавку, как работник ГСЧС на Закарпатье, военком в Черновцах или полицейский в Ивано-Франковской области. Нардеп считает это "как минимум несправедливым распределением".

Еще один аргумент Цабаля – то, что решение по лимитам выплат для работников НАПК, НАБУ, судей, руководителей госкомпаний якобы нарушает "большое количество обязательств" Украины перед ЕС, МВФ и другими донорами, которые касаются реформ.

  • С 1 февраля 2023 года 30 000 грн надбавки, действовавшей с начала полномасштабного вторжения, забрали у военных и работников МВД, не находящихся в зоне боевых действий.
  • К президенту Зеленскому обращались с петициями с призывом вернуть премии в размере 30 000 грн.
  • 10 апреля Рада поддержала поправку к законопроекту №8312, предусматривающую возвращение военным надбавки в 30 000 гривень.

Читайте также: Рада вернула военным доплаты в 30 000 гривень. Что здесь не так и почему это важно

Оксана Житнюк
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верховная рада законопроект премия правка Владимир Цабаль 8312
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