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Еще две петиции о премиях военным на "нуле" и в тылу набрали подписи

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 22:00
Еще две петиции о премиях военным на
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Еще две петиции о премиях украинским военнослужащим набрали более 25 000 подписей каждая – теперь их должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

В петиции, опубликованной 31 января, автор призывает повысить находящимся в тылу военным доплату с 30 000 до 40 000 грн, а тем, кто защищает Украину в горячих точках – со 100 000 до 150 000 грн.

Еще одна подобная петиция, опубликованная 24 марта, касается возвращения всем военным премии в размере 30 000 грн.

Автор петиции нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада приняла в целом изменения в госбюджет, которыми расходы на оборону увеличиваются более чем на 0,5 трлн грн, но предложенные изменения в бюджет не касаются возврата дополнительного вознаграждения в ВСУ.

"Вместе с общественностью мы призываем президента Украины дать соответствующие распоряжения правительству и найти возможность вернуть военным дополнительные 30 000 грн", – говорится в тексте петиции.

  • С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военнослужащим. Теперь выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач.
  • 22 февраля Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 000 грн. Он передал петицию премьеру Шмыгалю.

Читайте также: Кто и где в ВСУ получит премии 100 000 и 30 000 грн: объяснение Минобороны на примерах

Оксана Житнюк
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