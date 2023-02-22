Зеленский ответил на петицию о возвращении премии 30 000 грн военным: обратился к Шмыгалю
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 000 грн. Глава государства передал петицию премьер-министру Денису Шмыгалю.
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В ответе на петицию Зеленский напомнил, что 28 февраля 2022-го Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 в месяц.
Теперь же, по словам Зеленского, с целью обеспечения социальной справедливости был осуществлен ряд мер по дифференциации размеров премий в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы.
Зеленский обратился к премьеру с просьбой комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, обратив особое внимание на обеспечение должной соцзащиты военных и соблюдения принципов справедливости по стимулированию военных, непосредственно участвующих в боевых действиях. О результатах рассмотрения петиции автора проинформирует Кабмин.
Президент подчеркнул, что именно на Кабмин возложены задачи и полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины, проведению бюджетной и финансовой политики, а также обеспечению социальных и правовых гарантий военных.
- С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военнослужащим. Теперь выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач.
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