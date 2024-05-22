Кабмін затвердив додаткові відпустки військовим за знищену техніку окупантів

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Уряд затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену військову техніку росіян. Про це йдеться у постанові Кабміну №585.

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У документі зазначається, що найбільше днів додаткової відпустки даватимуть військовослужбовцям за знищені військові кораблі та літаки – по пʼять календарних днів.

За зенітно-ракетний комплекс, військовий гелікоптер, радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони, комплекс дальнього візуального спостереження надаватиметься по чотири дні.

За знищення танка, артилерійської установки, реактивної системи залпового вогню, бойової машини десанту, бронетранспортера, командно-штабної машини, бойової машини піхоти, артилерійської системи та важкого безпілотника великої дальності надаватиметься три дні.

За знищення інших бронеавтомобілів або вантажних автомобілів, засобів контрбатарейної боротьби, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотників середньої дальності та засобів радіоелектронної розвідки – два дні.

За знищення безпілотника малої дальності передбачений один день відпустки.

Також у постанові стверджується, що за рішенням командира військової частини, начальника підрозділу, органу, закладу чи установи Служби безпеки України відпустку можуть надавати іншим військовослужбовцям (однак не більше трьох), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні техніки окупантів.

Підтвердженням знищення ворожої техніки є запис в журналі бойових дій, рапорт командира підрозділу, донесення командирів суміжних підрозділів та відеозапис.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік. Її можуть надавати військовослужбовцям протягом календарного року зі збереженням грошового забезпечення без урахування часу, необхідного для проїзду, йдеться в постанові.

За бажанням самого військового така відпустка може надаватись одночасно зі щорічною основною відпусткою або її частиною.