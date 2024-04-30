Речник Міноборони назвав суми виплат за знищену техніку окупантів

Дмитро Лазуткін (Фото: Facebook)

Військовослужбовці можуть отримати грошову винагороду за знищення техніки окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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За його словами, за підбитий ворожий військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн, а за танк – 48 720 грн. Речник Міноборони зазначив, що за знищення корабля першого рангу найбільша виплата – понад 243 000 грн.

"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", – сказав він.

За знищення броньованих машин передбачена виплата понад 40 000 грн, а за літак чи гелікоптер – понад 100 000 грн.

"Щоб отримати ці гроші, потрібно, щоб у журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. І бажано, щоб була фото- або відеофіксація. Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", – сказав речник Міноборони.

23 квітня командувач НГУ Півненко заявив, що на деяких напрямках фронту близько 70-80% бронетехніки противника Сили оборони знищують за допомогою дронів.

25 квітня бійці ССО показали відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1", який готувався до пуску ракет.

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