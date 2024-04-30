Спикер Минобороны назвал суммы выплат за уничтоженную технику оккупантов

Дмитрий Лазуткин (Фото: Facebook)

Военнослужащие могут получить денежное вознаграждение за уничтожение техники оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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По его словам, за подбитый вражеский военный автомобиль можно получить 12 180 грн, а за танк – 48 720 грн. Представитель Минобороны отметил, что за уничтожение корабля первого ранга наибольшая выплата – более 243 000 грн.

"Скажем так, очередную "Москву" также есть серьезный стимул уничтожать", – сказал он.

За уничтожение бронированных машин предусмотрена выплата более 40 000 грн, а за самолет или вертолет – более 100 000 грн.

"Чтобы получить эти деньги, нужно, чтобы в журнале боевых действий была запись, чтобы было донесение. И желательно, чтобы была фото- или видеофиксация. Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка с беспилотника с поля боя, поэтому это не должно быть большой проблемой", – сказал спикер Минобороны.

23 апреля командующий НГУ Пивненко заявил, что на некоторых направлениях фронта около 70-80% бронетехники противника Силы обороны уничтожают с помощью дронов.

25 апреля бойцы ССО показали видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1", который готовился к пуску ракет.

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