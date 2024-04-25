Готовился к пуску ракет: ССО уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" – видео
Силы специальных операций уничтожили готовящийся к пуску ракет зенитно-ракетный комплекс России "Бук-М1". Бойцы опубликовали видео уничтожения российского оружия.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным ССО, операторы третьего отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился к пуску ракет.
Операторы передали координаты вражеской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты – он был оперативно уничтожен.
СПРАВКА.Многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук" (последняя модернизация ЗРК "Бук-М1-2") предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов.
Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО.
- 23 апреля спикер ОСГВ "Хортица" Волошин сообщил о том, что Силы обороны контролируют большую часть поселка Очеретино на Авдеевском направлении фронта, южная часть населенного пункта Донецкой области под огневым контролем артиллерии украинской армии.
- 24 апреля Волошин сообщил, что, несмотря на сообщения ряда западных медиа о якобы захвате россиянами поселка Очеретино, сейчас в пределах района продолжаются бои, и ситуация остается под контролем Вооруженных Сил Украины.
Смотрите также: ССО уничтожили РЭБ "Житель" на Запорожском направлении: военные поделились кадрами