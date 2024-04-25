Силы специальных операций уничтожили готовящийся к пуску ракет зенитно-ракетный комплекс России "Бук-М1". Бойцы опубликовали видео уничтожения российского оружия.

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По данным ССО, операторы третьего отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился к пуску ракет.

Операторы передали координаты вражеской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты – он был оперативно уничтожен.

СПРАВКА. Многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук" (последняя модернизация ЗРК "Бук-М1-2") предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов.



Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО. Многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук" (последняя модернизация ЗРК "Бук-М1-2") предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов.Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО.

23 апреля спикер ОСГВ "Хортица" Волошин сообщил о том, что Силы обороны контролируют большую часть поселка Очеретино на Авдеевском направлении фронта, южная часть населенного пункта Донецкой области под огневым контролем артиллерии украинской армии.

24 апреля Волошин сообщил, что, несмотря на сообщения ряда западных медиа о якобы захвате россиянами поселка Очеретино, сейчас в пределах района продолжаются бои, и ситуация остается под контролем Вооруженных Сил Украины.

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