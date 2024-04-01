Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую автоматизированную станцию установки препятствий АСП Р-330Ж "Житель" на Запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО ВСУ.

Операторы третьего отдельного полка Сил спецопераций во время разведки обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".

"На цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен", – говорится в сообщении.

СПРАВКА

Р-330Ж "Житель" – созданная российским предприятием ПРОТЕК автоматизированная станция установки помех, взятая на вооружение армией РФ. Оккупанты заявляют, что система способна на:→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;→ установка радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи ИНМАРСАТ и Иридиум, навигационной аппаратуре NAVSTAR (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.