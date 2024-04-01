ССО уничтожили РЭБ "Житель" на Запорожском направлении: военные поделились кадрами
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую автоматизированную станцию установки препятствий АСП Р-330Ж "Житель" на Запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО ВСУ.
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Операторы третьего отдельного полка Сил спецопераций во время разведки обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".
"На цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен", – говорится в сообщении.
СПРАВКАР-330Ж "Житель" – созданная российским предприятием ПРОТЕК автоматизированная станция установки помех, взятая на вооружение армией РФ. Оккупанты заявляют, что система способна на:
→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;
→ установка радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи ИНМАРСАТ и Иридиум, навигационной аппаратуре NAVSTAR (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;
→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;
→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;
→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;
→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.
- 20 марта представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для Liga.net рассказал о том, что враг пытается наступать на Новопавловском направлении, активные действия происходят в районе Работиного. Почти по всей линии фронта армия РФ пытается искать слабые места, привлекает бронетехнику для усиления штурмов, а на южных направлениях – увеличила количество автомобильной техники.
- По состоянию на 25 марта было известно, что враг стал использовать больше автомобильной техники для того, чтобы быстро подвезти пехоту на позиции по направлениям Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.
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