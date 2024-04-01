ССО знищили РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку: військові поділилися кадрами
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України знищили російську автоматизовану станцію встановлення перешкод АСП Р-330Ж "Житель" на Запорізькому напрямку. Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО ЗСУ.
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Оператори третього окремого полку Сил спецоперацій під час розвідки виявили АСП Р-330Ж "Житель".
"На ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено", — йдеться в повідомленні.
ДОВІДКАР-330Ж "Житель" — створена російським підприємством ПРОТЕК автоматизована станція встановлення завад, взята на озброєння армією РФ. Окупанти заявляють, що система здатна на:
→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;
→ встановлення радіозавад наземним станціям і системам супутникового зв'язку ІНМАРСАТ і Іридіум, навігаційній апаратурі NAVSTAR (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;
→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання;
→ автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління;
→ автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;
→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.
- 20 березня речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для Liga.net розповів про те, що ворог намагається наступати на Новопавлівському напрямку, активні дії відбуваються в районі Роботиного. Майже на всій лінії фронту армія РФ намагається шукати слабкі місця, залучає бронетехніку для підсилення штурмів, а на південних напрямках – збільшила кількість автомобільної техніки.
- Станом на 25 березня було відомо, що ворог став використовувати більше автомобільної техніки для того, щоб швидко підвезти піхоту на позиції на напрямках Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
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