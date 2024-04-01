Сили спеціальних операцій Збройних Сил України знищили російську автоматизовану станцію встановлення перешкод АСП Р-330Ж "Житель" на Запорізькому напрямку. Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО ЗСУ.

Оператори третього окремого полку Сил спецоперацій під час розвідки виявили АСП Р-330Ж "Житель".

"На ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено", — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА

Р-330Ж "Житель" — створена російським підприємством ПРОТЕК автоматизована станція встановлення завад, взята на озброєння армією РФ. Окупанти заявляють, що система здатна на:→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;→ встановлення радіозавад наземним станціям і системам супутникового зв'язку ІНМАРСАТ і Іридіум, навігаційній апаратурі NAVSTAR (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання;→ автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління;→ автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.