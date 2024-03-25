Росія штурмує Оріхівський напрямок. Нацгвардія: Б'є авіацією та застосовує велику кількість БпЛА

Речник Національної гвардії Музичук розповів, що за минулий тиждень, противник зосереджував основні зусилля на шістьох напрямках

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російські війська здійснили три штурми на Оріхівському напрямку, повідомили Сили оборони півдня. За минулий тиждень ворог став використовувати більше автомобільної техніки для того, аби швидко підвезти піхоту на позиції на напрямках Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області, розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для Liga.net.

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За даними Сил оборони півдня, росіяни здійснили три штурми на Оріхівському напрямку: у районі Роботиного, в районі Рівнополя та один в районі Старомайорського. На лівобережжі Дніпра ворог наважився на один штурм українських позицій, зазнав втрат і відійшов на вихідні позиції.

У Силах оборони зазначили, що загарбники не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

Мапа: Deepstate

Музичук розповів, що за минулий тиждень, противник зосереджував основні зусилля на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському напрямках.

На південному напрямку противник протягом доби завдає понад 100 обстрілів з артилерійських систем, з ракетних систем залпового вогню, намагається штурмувати українські позиції за допомогою авіації.

"Зокрема на напрямках Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області ворог став більше використовувати автомобільної техніки для того, аби швидко підвезти піхоту на позиції, також використовує квадроцикли, тому що на таких транспортних засобах це робити набагато швидше, ніж на важкій бронетехніці", – пояснив Музичук.

За даними речника Нацгвардії, гвардійці знищили на лінії фронту понад 80 одиниць різного типу автомобільної техніки, також понад 80 артилерійських систем різного типу й вісім станцій РЕБ, що сприятливо впливає на застосування дронів українськими підрозділами.

"Ми можемо залітати до тих позицій, до тих логістичних точок, де ворог накопичує боєприпаси та особовий склад і навіть техніку, тому що зазвичай біля такого скупчення розташований РЕБ", – додав він.

7 березня речник ОСУВ "Таврія" Лиховій зазначив, що на Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка – Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський відступ.

13 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів.

20 березня Музичук зазначав, що ворог намагається наступати на Новопавлівському напрямку, активні дії відбуваються в районі Роботиного. Майже на всій лінії фронту армія РФ намагається шукати слабкі місця, залучає бронетехніку для підсилення штурмів, а на південних напрямках – збільшила кількість автомобільної техніки.

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