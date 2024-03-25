Россия штурмует Ореховское направление. Нацгвардия: Бьет авиацией и использует много БпЛА

Представитель Национальной гвардии Музычук рассказал, что за прошедшую неделю, противник сосредотачивал основные усилия на шести направлениях

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российские войска совершили три штурма на Ореховском направлении, сообщили Силы обороны юга. За прошедшую неделю враг стал использовать больше автомобильной техники для того, чтобы быстро подвезти пехоту на позиции по направлениям Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области, рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для Liga.net.

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По данным Сил обороны юга, россияне совершили три штурма на Ореховском направлении: в районе Работино, в районе Ровнополя и один в районе Старомайорского. На левобережье Днепра враг решился на один штурм украинских позиций, понес потери и отошел на исходные позиции.

В Силах обороны отметили, что захватчики не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

Карта: Deepstate

Музычук рассказал, что за прошедшую неделю, противник сосредотачивал основные усилия на Купянском, Лиманском и Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском направлениях.

На южном направлении противник в течение суток наносит более 100 обстрелов из артиллерийских систем, из ракетных систем залпового огня, пытается штурмовать украинские позиции с помощью авиации.

"В частности, на направлениях Старомайорское Донецкой области, Работино Запорожской области враг стал больше использовать автомобильную технику для того, чтобы быстро подвезти пехоту на позиции, также использует квадроциклы, потому что на таких транспортных средствах это делать гораздо быстрее, чем на тяжелой бронетехнике", – пояснил Музычук.

По данным представителя Нацгвардии, гвардейцы уничтожили по линии фронта более 80 единиц различного типа автомобильной техники, также более 80 артиллерийских систем различного типа и восемь станций РЭБ, что благоприятно влияет на применение дронов украинскими подразделениями.

"Мы можем залетать к тем позициям, к тем логистическим точкам, где враг накапливает боеприпасы и личный состав и даже технику, потому что обычно возле такого скопления расположена РЭБ", – добавил он.

7 марта спикер ОСУВ "Таврия" Лыховий отметил, что на Таврическом направлении фронта становится "горячим" новый участок – Ореховское направление. Там враг пытается срезать Работинское отступление.

13 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов.

20 марта Музычук отмечал, что враг пытается наступать на Новопавловском направлении, активные действия происходят в районе Работино. Почти по всей линии фронта армия РФ пытается искать слабые места, привлекает бронетехнику для усиления штурмов, а на южных направлениях – увеличила количество автомобильной техники.

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