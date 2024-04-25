Сили спеціальних операцій знищили зенітно-ракетний комплекс Росії "Бук-М1", який готувався до пуску ракет. Бійці опублікували відео знищення російської зброї.

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За даними ССО, оператори третього окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет.

Оператори передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети – його було оперативно знищено.

ДОВІДКА. Багатофункціональний високомобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності "Бук" (остання модернізація ЗРК "Бук-М1-2") призначений для знищення літаків стратегічної й тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів.



Зенітний ракетний комплекс може застосовуватися для протиповітряної оборони військ, військових об’єктів, важливих адміністративно-промислових та інших територій у разі масованого застосування засобів повітряного нападу, а також може бути модулем тактичної ПРО. Багатофункціональний високомобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності "Бук" (остання модернізація ЗРК "Бук-М1-2") призначений для знищення літаків стратегічної й тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів.Зенітний ракетний комплекс може застосовуватися для протиповітряної оборони військ, військових об’єктів, важливих адміністративно-промислових та інших територій у разі масованого застосування засобів повітряного нападу, а також може бути модулем тактичної ПРО.

23 квітня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин повідомив про те, що Сили оборони контролюють переважну частину селища Очеретине на Авдіївському напрямку фронту, південна частина населеного пункту Донецької області під вогневим контролем артилерії української армії.

24 квітня Волошин повідомив, що попри повідомлення низки західних медіа про нібито захоплення росіянами селища Очеретине, зараз у межах району тривають бої, і ситуація залишається під контролем Збройних Сил України.

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