Воздушные силы: После уничтожения Ту-22М3 Россия снизила активность авиации в Черном море

Вражеский Ту-22М3 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россия снизила активность своей стратегической авиации в акватории Черного моря после уничтожения вражеского бомбардировщика Ту-22М3. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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По его словам, у врага еще есть разные носители, и нельзя говорить, что оккупанты откажутся от ракетных ударов по украинской инфраструктуре.

"Но им нужно 10 раз переосмыслить свои действия перед тем, как отправлять очередной самолет в акваторию Черного и Азовского морей", – отметил Евлаш.

Как сказал представитель ВС, далось в знаки й уничтожение радиолокационных станций, наводивших удары по Украине, а также самолетов А-50, выполнявших эту же функцию.

"Поэтому сейчас использование именно авиации с юга Украины несколько уменьшилось за последнее время. Сейчас мы фиксируем большое количество беспилотников, это десятки единиц, работающих в разный период", – сказал Евлаш.

Эти дроны, по его словам, пытаются выявлять украинские станции противовоздушной обороны и перемещения войск для корректировки огня и нанесения ударов.

19 апреля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожило российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать посредством использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать посредством использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Представитель ГУР Юсов заявил, что для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно.

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