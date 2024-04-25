Речник Повітряних сил: Після знищення Ту-22М3 Росія зменшила активність авіації в Чорному морі

Ворожий Ту-22М3 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росія зменшила активність своєї стратегічної авіації в акваторії Чорного моря після збиття Силами оборони бомбардувальника Ту-22М3. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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За його словами, у ворога ще є різні носії, і не можна говорити, що окупанти відмовляться від ракетних ударів по українській інфраструктурі.

"Але їм потрібно 10 разів переосмислити свої дії перед тим, як відправляти черговий літак в акваторію Чорного та Азовського морів", – зазначив Євлаш.

Як сказав речник ПС, далося в знаки й знищення радіолокаційних станцій, які наводили удари по Україні, а також літаків А-50, які виконували цю ж функцію.

"Тому зараз використання саме авіації з півдня України дещо зменшилося протягом останнього часу. Зараз ми фіксуємо велику кількість безпілотників, це десятки одиниць, які працюють в різний період", – сказав Євлаш.

Ці дрони, за його словами, намагаються виявляти українські станції протиповітряної оборони та переміщення військ для корегування вогню та завдання ударів.

19 квітня 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ знищило російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

у Силах безпеки й оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200. Представник ГУР Юсов заявив, що для Росії виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 є фактично неможливим.

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