Кабмин утвердил дополнительные отпуска военным за уничтоженную технику оккупантов

Больше всего дней дополнительного отпуска будут давать военнослужащим за уничтоженные кораблей и самолетов

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Правительство утвердило порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную военную технику россиян. Об этом говорится в постановлении Кабмина №585.

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В документе отмечается, что больше всего дней дополнительного отпуска будут давать военнослужащим за уничтоженные военных кораблей и самолетов – по пять календарных дней.

За зенитно-ракетный комплекс, военный вертолет, радиолокационные системы средств противовоздушной обороны, комплекс дальнего визуального наблюдения будет предоставляться по четыре дня.

За уничтожение танка, артиллерийской установки, реактивной системы залпового огня, боевой машины десанта, бронетранспортера, командно-штабной машины, боевой машины пехоты, артиллерийской системы и тяжелого беспилотника большой дальности будет предоставляться три дня.

За уничтожение других бронеавтомобилей или грузовых автомобилей, средств контрбатарейной борьбы, радиоэлектронной борьбы, беспилотников средней дальности и средств радиоэлектронной разведки – два дня.

За уничтожение беспилотника малой дальности предусмотрен один день отпуска.

Также в постановлении утверждается, что по решению командира воинской части, начальника подразделения, органа, учреждения или учреждения Службы безопасности Украины отпуск могут предоставлять другим военнослужащим (но не более трех), которые непосредственно участвовали в выявлении или уничтожении техники оккупантов.

Подтверждением уничтожения вражеской техники являются запись в журнале боевых действий, рапорт командира подразделения, донесение командиров смежных подразделений и видеозапись.

Длительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году. Ее могут предоставлять военнослужащим в течение календарного года с сохранением денежного обеспечения без учета времени, необходимого для проезда, говорится в постановлении.

По желанию самого военного такой отпуск может предоставляться одновременно с ежегодным основным отпуском или его частью.