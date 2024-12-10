ССО попередили про проблеми з рапортами на переведення в "Армія+"

Фото: Міністерство оборони

Військовослужбовців, які хочуть перейти до бойових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України через застосунок "Армія+", попередили про технічні проблеми з рапортами. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

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"Наразі існують певні технічні проблеми, які виникають у процесі подачі рапорту через застосунок "Армія+". У разі надходження відмови у застосунку, просимо звертатись на гарячу лінію Єдиний центр рекрутингу ССО ЗСУ за номером телефону 0800 357 174", – зазначили у повідомленні.

Як додали у Силах спеціальних операцій, зараз ведеться робота над включенням деяких частин ССпО до списку пріоритетного комплектування.

15 листопада у застосунку "Армія+" запрацювала функція подання рапорту на зміну місця служби.

25 листопада повідомлялося, що за 10 днів роботи сервісу переведення 900 військовослужбовців отримали погодження на зміну місця служби.

ВМС перші повністю інтегрували застосунок "Армія+". До трійки лідерів увійшли також спецпризначенці та десантники.