ССО попередили про проблеми з рапортами на переведення в "Армія+"
Військовослужбовців, які хочуть перейти до бойових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України через застосунок "Армія+", попередили про технічні проблеми з рапортами. Про це повідомили у пресслужбі ССО.
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"Наразі існують певні технічні проблеми, які виникають у процесі подачі рапорту через застосунок "Армія+". У разі надходження відмови у застосунку, просимо звертатись на гарячу лінію Єдиний центр рекрутингу ССО ЗСУ за номером телефону 0800 357 174", – зазначили у повідомленні.
Як додали у Силах спеціальних операцій, зараз ведеться робота над включенням деяких частин ССпО до списку пріоритетного комплектування.
- 15 листопада у застосунку "Армія+" запрацювала функція подання рапорту на зміну місця служби.
- 25 листопада повідомлялося, що за 10 днів роботи сервісу переведення 900 військовослужбовців отримали погодження на зміну місця служби.
- ВМС перші повністю інтегрували застосунок "Армія+". До трійки лідерів увійшли також спецпризначенці та десантники.