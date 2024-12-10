ССО попередили про проблеми з рапортами на переведення в "Армія+"
Фото: Міністерство оборони

Військовослужбовців, які хочуть перейти до бойових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України через застосунок "Армія+", попередили про технічні проблеми з рапортами. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

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"Наразі існують певні технічні проблеми, які виникають у процесі подачі рапорту через застосунок "Армія+". У разі надходження відмови у застосунку, просимо звертатись на гарячу лінію Єдиний центр рекрутингу ССО ЗСУ за номером телефону 0800 357 174", – зазначили у повідомленні.

Як додали у Силах спеціальних операцій, зараз ведеться робота над включенням деяких частин ССпО до списку пріоритетного комплектування.

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