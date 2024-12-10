ССО предупредили о проблемах с рапортами на перевод в "Армия+"

Для решения проблем с подачей заявок в приложении работает горячая линия ССО

Фото: Министерство обороны

Военнослужащих, которые хотят перейти в боевые части Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины через приложение "Армия+", предупредили о технических проблемах с рапортами. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

"В настоящее время существуют определенные технические проблемы, которые возникают в процессе подачи рапорта через приложение "Армия+". В случае поступления отказа в приложении, просим обращаться на горячую линию Единый центр рекрутинга ССО ВСУ по телефону 0800 357 174", – отметили в сообщении.

Как добавили в Силах специальных операций, сейчас ведется работа по включению некоторых частей ССпО в список приоритетного комплектования.

15 ноября в приложении "Армия+" заработала функция представления рапорта на смену места службы.

25 ноября сообщалось, что за 10 дней работы сервиса перевода 900 военнослужащих получили согласование на смену места службы.

ВМС первым полностью интегрировали приложение "Армия+". В тройку лидеров вошли также спецназовцы и десантники.