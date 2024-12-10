ССО предупредили о проблемах с рапортами на перевод в "Армия+"
Фото: Министерство обороны

Военнослужащих, которые хотят перейти в боевые части Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины через приложение "Армия+", предупредили о технических проблемах с рапортами. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

"В настоящее время существуют определенные технические проблемы, которые возникают в процессе подачи рапорта через приложение "Армия+". В случае поступления отказа в приложении, просим обращаться на горячую линию Единый центр рекрутинга ССО ВСУ по телефону 0800 357 174", – отметили в сообщении.

Как добавили в Силах специальных операций, сейчас ведется работа по включению некоторых частей ССпО в список приоритетного комплектования.

Читайте также
6500 военным отказали в переводе на другое место службы через "Армия+"
войнассоармия+