ССО предупредили о проблемах с рапортами на перевод в "Армия+"
Военнослужащих, которые хотят перейти в боевые части Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины через приложение "Армия+", предупредили о технических проблемах с рапортами. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.
"В настоящее время существуют определенные технические проблемы, которые возникают в процессе подачи рапорта через приложение "Армия+". В случае поступления отказа в приложении, просим обращаться на горячую линию Единый центр рекрутинга ССО ВСУ по телефону 0800 357 174", – отметили в сообщении.
Как добавили в Силах специальных операций, сейчас ведется работа по включению некоторых частей ССпО в список приоритетного комплектования.
- 15 ноября в приложении "Армия+" заработала функция представления рапорта на смену места службы.
- 25 ноября сообщалось, что за 10 дней работы сервиса перевода 900 военнослужащих получили согласование на смену места службы.
- ВМС первым полностью интегрировали приложение "Армия+". В тройку лидеров вошли также спецназовцы и десантники.