В Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы: как это сделать
С сегодняшнего дня, с 15 ноября, в приложении "Армия+" доступна новая функция – подача рапорта на смену места службы. Об этом сообщил глава Министерства обороны Рустем Умеров.
Теперь военнослужащие ВСУ могут быстро и без лишней бюрократии подать заявку на перевод в другую часть. Всего процесс занимает около 15 минут.
Для этого нужно иметь военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод. Если перевод касается состояния здоровья, потребуется заключение военно-врачебной комиссии.
Как отмечает глава Минобороны, командирское согласие не нужно, ведь рапорт автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ для рассмотрения в течение 72 часов. В некоторых случаях Кадровый центр может обращаться к командирам частей для согласования перевода, в частности между боевыми или тыловыми бригадами.
Если рапорт отклонен, то в приложении будут указаны четкие причины. Например, перевод невозможен для военных, которые служат менее шести месяцев или если с момента предыдущего перевода прошло менее года.
Все основания для отказа определены постановлением Кабмина №1291.
- 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих "Армия+", на ней Зеленский сообщил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.
- В Минобороны сообщили, что в приложении будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.
- 12 правительство одобрило постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.
- Для перевода на новое место службы необходима только копия военного билета или удостоверение офицера.