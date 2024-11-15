В Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы: как это сделать

Военнослужащие могут подать рапорт на перевод за 15 минут

Фото: Министерство обороны

С сегодняшнего дня, с 15 ноября, в приложении "Армия+" доступна новая функция – подача рапорта на смену места службы. Об этом сообщил глава Министерства обороны Рустем Умеров.

Теперь военнослужащие ВСУ могут быстро и без лишней бюрократии подать заявку на перевод в другую часть. Всего процесс занимает около 15 минут.

Для этого нужно иметь военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод. Если перевод касается состояния здоровья, потребуется заключение военно-врачебной комиссии.

Как отмечает глава Минобороны, командирское согласие не нужно, ведь рапорт автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ для рассмотрения в течение 72 часов. В некоторых случаях Кадровый центр может обращаться к командирам частей для согласования перевода, в частности между боевыми или тыловыми бригадами.

Если рапорт отклонен, то в приложении будут указаны четкие причины. Например, перевод невозможен для военных, которые служат менее шести месяцев или если с момента предыдущего перевода прошло менее года.

Все основания для отказа определены постановлением Кабмина №1291.

Инфографика: Минобороны Украины

Инфографика: Минобороны Украины

Инфографика: Минобороны Украины