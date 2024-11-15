В Армія+ запрацювала функція подання рапорту на зміну місця служби: як це зробити

Фото: Міністерство оборони

Відсьогодні, з 15 листопада, у застосунку "Армія+" доступна нова функція – подання рапорту на зміну місця служби. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

Тепер військовослужбовці ЗСУ можуть швидко і без зайвої бюрократії подати заявку на переведення до іншої частини. Загалом процес займає близько 15 хвилин.

Для цього потрібно мати військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення. Якщо переведення стосується стану здоров’я, знадобиться висновок військово-лікарської комісії.

Як зазначає голова Міноборони, командирська згода не потрібна, адже рапорт автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ для розгляду протягом 72 годин. У деяких випадках Кадровий центр може звертатися до командирів частин для погодження переведення, зокрема, між бойовими чи тиловими бригадами.

Якщо рапорт відхилено, у застосунку будуть вказані чіткі причини. Наприклад, переведення неможливе для військових, які служать менш ніж шість місяців або якщо з моменту попереднього переведення минуло менше ніж рік.

Всі підстави для відмови визначені постановою Кабміну №1291.

Інфографіка: Міноборони України

Інфографіка: Міноборони України

Інфографіка: Міноборони України