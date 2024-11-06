Військовим обіцяють спростити переведення на нове місце служби. З'явиться спеціальний сервіс
Військовослужбовцям хочуть спростити процес переведення між пріоритетними військовими частинами чи підрозділами. Для цього вже почалася робота над створенням спеціального цифрового сервісу, повідомили в Міноборони.
Над сервісом спільно працюють Міноборони та Генштаб Збройних Сил України. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що від можливості змінити місце служби залежить ефективність військових.
Тому в застосунку "Армія+" запустили опитування серед військових стосовно думки щодо можливості зміни місця служби. Складається воно з 12 питань, а триватиме до 10 листопада. Результати будуть деперсоналізованими та матимуть вплив на алгоритм переведення військовослужбовців.
"Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії", – сказала Черногоренко.
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