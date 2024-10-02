Українцям вручатимуть нові повістки з QR-кодом. Їх вже тестують – DOU
Українським чоловікам вручатимуть повістки в новому форматі — з QR-кодом. Наразі нововведення вже тестується, його планують запровадити найближчим часом повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, повідомляє DOU.
QR-код дозволить перевіряти чинність повістки через застосунок Резерв+. Для цього в застосунку додадуть функцію сканера. Після сканування повістки можна буде отримати інформацію про її номер, про Територіальний центр комплектування, який її видав, дізнатися ім'я особи, яка її підписала.
Крім цього, у Резерв+ будуть відображатися відомості про призначення повістки: бойова, для уточнення даних, для направлення на проходження військово-лікарської комісії. Також можна буде дізнатися інші дані, але в Міноборони не уточнили — які.
- 19 вересня стало відомо, що Укрпошта почала розсилати перші 6000 повідомлень без участі ТЦК.
- 24 вересня УП з посиланням на документ з підписом голови Мінекономіки заявила, що уряд виділив понад 70 млн грн на централізований друк та розсилання 900 000 повісток до кінця поточного року.
- 26 вересня голова Укрпошти розповів, як виглядає повістка, яку надсилатимуть через пошту. За його словами, доставлятимуть її вона у білому конверті, як звичайний лист.
- Повістки до ТЦК поштою стосуються і тих, хто виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці – роботодавець має проінформувати таких людей згідно з постановою Кабміну.