Українцям вручатимуть нові повістки з QR-кодом. Їх вже тестують – DOU
Повістка (Фото: Depositphoto)

Українським чоловікам вручатимуть повістки в новому форматі — з QR-кодом. Наразі нововведення вже тестується, його планують запровадити найближчим часом повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, повідомляє DOU.

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QR-код дозволить перевіряти чинність повістки через застосунок Резерв+. Для цього в застосунку додадуть функцію сканера. Після сканування повістки можна буде отримати інформацію про її номер, про Територіальний центр комплектування, який її видав, дізнатися ім'я особи, яка її підписала.

Крім цього, у Резерв+ будуть відображатися відомості про призначення повістки: бойова, для уточнення даних, для направлення на проходження військово-лікарської комісії. Також можна буде дізнатися інші дані, але в Міноборони не уточнили — які.

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міноборониQR-кодмобілізаціяповісткиКатерина Чорногоренко