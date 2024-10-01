Військові частини можуть без ТЦК мобілізувати добровольців – постанова уряду
Кабінет міністрів 1 жовтня ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, які хочуть служити добровільно, без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
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Ініціатива була розроблена міністерством оборони.
Тепер резервісти та військовозобов'язані можуть самостійно обирати військову частину для служби, не звертаючись до ТЦК та СП.
Згідно з постановою, командири військових частин отримали право:
→ видавати направлення на медичну комісію для визначення придатності до служби;
→ комплектувати свої частини добровольцями, які готові служити під час мобілізації.
Генеральний штаб Збройних Сил України визначить, які військові частини можуть призивати добровольців.
Міністр оборони Рустем Умєров написав: "Я вдячний уряду за підтримку цієї ініціативи та переконаний, що ця система допоможе нам ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту".
Ухвалена урядом постанова вносить зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.05.2024 № 560.
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