Военные части могут без ТЦК мобилизовать добровольцев – постановление правительства
Кабинет министров 1 октября принял постановление, разрешающее военным частям мобилизовать резервистов и военнообязанных, которые хотят служить добровольно, без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
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Инициатива была разработана министерством обороны.
Теперь резервисты и военнообязанные могут самостоятельно выбирать воинскую часть для службы, не обращаясь в ТЦК и СП.
Согласно постановлению, командиры воинских частей получили право:
→ выдавать направление на медицинскую комиссию для определения пригодности к службе;
→ комплектовать свои части добровольцами, готовыми служить во время мобилизации.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины определит, какие воинские части могут призывать добровольцев.
Министр обороны Рустем Умеров написал: "Я благодарен правительству за поддержку этой инициативы и убежден, что эта система поможет нам еще более мощно противостоять российской агрессии, объединяя патриотическую мотивацию защитников и защитниц с насущными потребностями фронта".
Принятое правительством постановление вносит изменения в Порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16.05.2024 №560.
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