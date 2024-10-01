Военные части могут без ТЦК мобилизовать добровольцев – постановление правительства

Теперь резервисты и военнообязанные могут самостоятельно выбирать воинскую часть для службы, не обращаясь в ТЦК и СП

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Кабинет министров 1 октября принял постановление, разрешающее военным частям мобилизовать резервистов и военнообязанных, которые хотят служить добровольно, без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Инициатива была разработана министерством обороны.

Теперь резервисты и военнообязанные могут самостоятельно выбирать воинскую часть для службы, не обращаясь в ТЦК и СП.

Согласно постановлению, командиры воинских частей получили право:

→ выдавать направление на медицинскую комиссию для определения пригодности к службе;

→ комплектовать свои части добровольцами, готовыми служить во время мобилизации.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины определит, какие воинские части могут призывать добровольцев.

Министр обороны Рустем Умеров написал: "Я благодарен правительству за поддержку этой инициативы и убежден, что эта система поможет нам еще более мощно противостоять российской агрессии, объединяя патриотическую мотивацию защитников и защитниц с насущными потребностями фронта".

Принятое правительством постановление вносит изменения в Порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16.05.2024 №560.