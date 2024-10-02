Украинцам будут вручать новые повестки с QR-кодом. Их уже тестируют – DOU

Благодаря QR-коду можно будет узнать сведения о самой повестке и выдавшем ее органе

Повестка (Фото: Depositphoto)

Украинским мужчинам будут вручать повестки в новом формате – с QR-кодом. В настоящее время нововведение уже тестируется, его планируют ввести в ближайшее время, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает DOU.

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QR-код позволит проверять действительность повестки через приложение Резерв+. Для этого в приложении будет добавлена функция сканера. После сканирования повестки можно будет получить информацию о ее номере, о выдавшем ее Территориальном центре комплектования, узнать имя подписавшего ее лица.

Кроме того, в Резерв+ будут отображаться сведения о назначении повестки: боевая, для уточнения данных, для направления на прохождение военно-врачебной комиссии. Также можно будет узнать другие данные, но в Минобороны не уточнили — какие.

19 сентября стало известно, что Укрпошта начала рассылать первые 6000 сообщений без участия ТЦК.

24 сентября УП со ссылкой на документ с подписью главы Минэкономики заявило, что правительство выделило более 70 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 000 повесток до конца текущего года.

26 сентября глава Укрпошты рассказал, как выглядит повестка, которую будут отправлять по почте. По его словам, она будет доставляться в белом конверте, как обычное письмо.

Повестки в ТЦК по почте касаются и тех, кто выполняет дистанционную работу, работает из дома, временно нетрудоспособен или в отпуске – работодатель должен проинформировать таких людей согласно постановлению Кабмина.