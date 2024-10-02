Украинцам будут вручать новые повестки с QR-кодом. Их уже тестируют – DOU
Повестка (Фото: Depositphoto)

Украинским мужчинам будут вручать повестки в новом формате – с QR-кодом. В настоящее время нововведение уже тестируется, его планируют ввести в ближайшее время, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает DOU.

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QR-код позволит проверять действительность повестки через приложение Резерв+. Для этого в приложении будет добавлена функция сканера. После сканирования повестки можно будет получить информацию о ее номере, о выдавшем ее Территориальном центре комплектования, узнать имя подписавшего ее лица.

Кроме того, в Резерв+ будут отображаться сведения о назначении повестки: боевая, для уточнения данных, для направления на прохождение военно-врачебной комиссии. Также можно будет узнать другие данные, но в Минобороны не уточнили — какие.

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миноборонымобилизацияQR-кодповесткиЕкатерина Черногоренко