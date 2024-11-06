Военным упростят перевод на новое место службы. Появится специальный сервис

Минобороны запустило опрос среди военных, чтобы узнать их мнение о возможности смены места службы

ВСУ (Фото: Минобороны)

Военнослужащим хотят упростить процесс перевода между приоритетными воинскими частями или подразделениями. Для этого уже началась работа по созданию специального цифрового сервиса, сообщили в Минобороны.

Над сервисом работают совместно Минобороны и Генштаб Вооруженных Сил Украины. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что от возможности сменить место службы зависит эффективность военных.

Поэтому в приложении "Армия+" запустили опрос среди военных относительно мнения о возможности смены места службы. Состоит он из 12 вопросов, а продлится до 10 ноября. Результаты будут деперсонализированы и повлияют на алгоритм перевода военнослужащих.

"Это поможет им служить там, где они хотят. Благодаря опросу, мы сможем усовершенствовать процесс перевода, чтобы место службы можно было сменить проще и без лишней бюрократии", – сказала Черногоренко.