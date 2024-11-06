Военным упростят перевод на новое место службы. Появится специальный сервис
Военнослужащим хотят упростить процесс перевода между приоритетными воинскими частями или подразделениями. Для этого уже началась работа по созданию специального цифрового сервиса, сообщили в Минобороны.
Над сервисом работают совместно Минобороны и Генштаб Вооруженных Сил Украины. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что от возможности сменить место службы зависит эффективность военных.
Поэтому в приложении "Армия+" запустили опрос среди военных относительно мнения о возможности смены места службы. Состоит он из 12 вопросов, а продлится до 10 ноября. Результаты будут деперсонализированы и повлияют на алгоритм перевода военнослужащих.
"Это поможет им служить там, где они хотят. Благодаря опросу, мы сможем усовершенствовать процесс перевода, чтобы место службы можно было сменить проще и без лишней бюрократии", – сказала Черногоренко.
- 13 октября Минобороны анонсировало обновление приложения "Армия+". В нем появятся электронные военные билеты и социальные услуги для военных.
- 18 октября сообщалось, что в приложении "Резерв+" появилась функция рекрутинга. Уже более 4000 должностей.
- 24 октября стало известно, что Минобороны запускает онлайн-обучение военному делу в приложении "Армия+".