6500 военным отказали в переводе на другое место службы через "Армия+"
ВСУ (Фото: Генштаб)

Обработано уже 8500 рапортов на перевод за две с половиной недели работы сервиса в приложении "Армия+". Из них отклонены 6500 заявлений и 2000 согласованы, сообщили в Минобороны.

По данным министерства, 70% рапортов были отклонены по трем причинам:

→ некачественные фото документов;

→ прикреплены не все копии страниц из военного документа;

→ рекомендательное письмо старого образца и имеет неполную информацию о службе военного (новый образец можно загрузить на платформе "Забота о военнослужащем").

У кадрового центра Вооруженных Сил Украины есть 72 часа, чтобы рассмотреть рапорт и дать ответ в приложении "Армия+". При согласовании готовится соответствующий приказ, а военный получает уведомление с его номером и датой.

Приказ возвращается в воинскую часть через систему электронного документооборота.

В Минобороны напомнили, чтобы подать рапорт на перевод нужен военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от подразделения, куда военный планирует перевестись.

Дополнительно может потребоваться заключение военно-врачебной комиссии – в случае перевода из боевой части в тыловую.

Читайте также
За последние три дня 3000 военных вернулись в части с СЗЧ – военная служба правопорядка
миноборонывоенныепереводармия+