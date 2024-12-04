6500 военным отказали в переводе на другое место службы через "Армия+"

В Минобороны напомнили, какие документы нужны для онлайн-рапорта на перевод

ВСУ (Фото: Генштаб)

Обработано уже 8500 рапортов на перевод за две с половиной недели работы сервиса в приложении "Армия+". Из них отклонены 6500 заявлений и 2000 согласованы, сообщили в Минобороны.

По данным министерства, 70% рапортов были отклонены по трем причинам:

→ некачественные фото документов;

→ прикреплены не все копии страниц из военного документа;

→ рекомендательное письмо старого образца и имеет неполную информацию о службе военного (новый образец можно загрузить на платформе "Забота о военнослужащем").

У кадрового центра Вооруженных Сил Украины есть 72 часа, чтобы рассмотреть рапорт и дать ответ в приложении "Армия+". При согласовании готовится соответствующий приказ, а военный получает уведомление с его номером и датой.

Приказ возвращается в воинскую часть через систему электронного документооборота.

В Минобороны напомнили, чтобы подать рапорт на перевод нужен военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от подразделения, куда военный планирует перевестись.

Дополнительно может потребоваться заключение военно-врачебной комиссии – в случае перевода из боевой части в тыловую.

15 ноября в приложении "Армия+" заработала функция представления рапорта на смену места службы.

25 ноября сообщалось, что за 10 дней работы сервиса перевода 900 военнослужащих получили согласование на смену места службы.

ВМС первым полностью интегрировали приложение "Армия+". В тройку лидеров вошли также спецназовцы и десантники.