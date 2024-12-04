6500 военным отказали в переводе на другое место службы через "Армия+"
Обработано уже 8500 рапортов на перевод за две с половиной недели работы сервиса в приложении "Армия+". Из них отклонены 6500 заявлений и 2000 согласованы, сообщили в Минобороны.
По данным министерства, 70% рапортов были отклонены по трем причинам:
→ некачественные фото документов;
→ прикреплены не все копии страниц из военного документа;
→ рекомендательное письмо старого образца и имеет неполную информацию о службе военного (новый образец можно загрузить на платформе "Забота о военнослужащем").
У кадрового центра Вооруженных Сил Украины есть 72 часа, чтобы рассмотреть рапорт и дать ответ в приложении "Армия+". При согласовании готовится соответствующий приказ, а военный получает уведомление с его номером и датой.
Приказ возвращается в воинскую часть через систему электронного документооборота.
В Минобороны напомнили, чтобы подать рапорт на перевод нужен военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от подразделения, куда военный планирует перевестись.
Дополнительно может потребоваться заключение военно-врачебной комиссии – в случае перевода из боевой части в тыловую.
- 15 ноября в приложении "Армия+" заработала функция представления рапорта на смену места службы.
- 25 ноября сообщалось, что за 10 дней работы сервиса перевода 900 военнослужащих получили согласование на смену места службы.
- ВМС первым полностью интегрировали приложение "Армия+". В тройку лидеров вошли также спецназовцы и десантники.