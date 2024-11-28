ВМС первым полностью интегрировали приложение Армия+. Генштаб назвал тройку лидеров
Иллюстративное фото: Минобороны

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины стали первыми, которые смогли полностью интегрировать приложение Армия+. Об этом сообщили в Генштабе.

Отмечается, что все без исключения военные части ВМС обработали минимум один электронный рапорт, который был согласован или отклонен с указанием причины в Армия+.

В общем, тройка лидеров по использованию Армия+ выглядит так:

  1. Военно-морские силы.
  2. Силы специальных операций – 96% частей, обрабатывающих электронные рапорты.
  3. Десантно-штурмовые войска – 93%.
ВМС первым полностью интегрировали приложение Армия+. Генштаб назвал тройку лидеров

В общей сложности в ВСУ на первом месте по количеству обработанных электронных рапортов находится 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ. Уже обработано более 700 электронных рапортов.

"Это сродни настоящему соревнованию в ВСУ, кто первый переведет все свои части на работу в цифровом формате. Хочу также отметить Оперативное командование "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Как и ВМС, все их воинские части начали прорабатывать рапорты через приложение", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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